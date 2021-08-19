رامي جمال يطرح أغنية كنا ممكن نتفق من ألبوم ولسه

طرح الفنان رامي جمال، اليوم الخميس، أغنيته الجديدة "كنا ممكن نتفق"، خامس أغنيات ألبومه "ولسه"، وهي كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.



وكان الفنان رامي جمال، طرح أغنيته السابقة قلة "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.



ومن الأغنيات السابقة التي تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساج وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.



ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.





