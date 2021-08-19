والدة الطفلة الفلسطينية بيان: حالتها تحسنت ومعنوياتها ارتفعت

قالت السيدة وردة أحمد والدة الطفلة الفلسطينية "بيان" التي كانت تعاني من مرض جلدي نادر، إن ابنتها تتماثل حاليًّا للعلاج، مرجعة الفضل في ذلك إلى جهود الأطباء المصريين في معهد ناصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، أن معنويات "بيان" تتحسن بشكل كبير للغاية، وتتحرك المستشفى وتضحك مع الأطقم الطبية، خلافًا لما كان سائدًا في الأيام الأولى التي كانت تعاني خلالها جسديًا ونفسيًّا.

وأوضحت أن الفريق الطبي لم يُحدِّد حتى الآن موعد الخروج من المستشفى، وأن طفلتها لا تزال تحت الملاحظة، وتواصل تلقي العلاج اللازم.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت - أمس الأول الثلاثاء - تماثل الطفلة الفلسطينية "بيان محمود" للشفاء، بعد تلقيها العلاج اللازم لحالتها الصحية بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، والذي استقبلها يوم 1 أغسطس الجاري، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرّح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الطفلة كانت تعاني من مرض "البثرية الصديدية"، وهو نوع نادر من "الصدفية" حيث بدأت تلقي العلاج المناسب لحالتها الصحية منذ اليوم الثالث لتواجدها بالمستشفى، فور إجراء جميع الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية اللازمة لها.

وأفاد بأن الحالة الصحية للطفلة بدأت في التحسن خلال 7 أيام من تلقيها العلاج، موضحًا أنه تم إجراء تحليل لعينة من جلد الطفلة مرتين بإشراف أساتذة الباثولوجى، والتي أظهرت أنها تعاني من مرض الصدفية من نوع البثرية الصديدية النادرة، ويُعد مرضًا مزمنًا، حيث تساهم الأدوية المعالجة للحالة على التحكم في نشاط المرض ومنع التهيج الذي يظهر على الجلد.