المكتب الفني لصحة الغربية يكثف جهوده للمرور والإشراف على المستشفيات

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، المكتب الفني لوكيل الوزارة بتكثيف المرور والمتابعة على المنشآت الصحية؛ للتأكد من سير العمل وانتظامه وتواجد الطاقم الطبي، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من الأكسجين بالمستشفى.



وتفقد الدكتور محمد قريبة مدير المكتب فني بصحة الغربية، رافقه أعضاء المكتب الفني، مستشفى المنشاوي العام ومستشفى زفتى العام، حيث مر على قسم الاستقبال والطوارئ واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات، كما تفقد أقسام العناية المركزة والكلى وقسم الحضانات، لمتابعة التواجد والتزام الفريق الطبي بأوقات العمل، مؤكدا ضرورة حسن استقبال المريض وتوفير الخدمة الطبية لجميع المرضى، وتعاون كافة العاملين بالمستشفى لخدمة المرضى مع الإدارة الجديدة لتحقيق صالح العمل.



وناشد قريبة كافة الإدارات والجهات التعاون مع المكتب الفني حتى يتثنى له القيام بواجباته على الوجه الأمثل، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الجهود في سبيل الارتقاء بالعمل، وتحسين مناخه بما يعود بالنفع على المواطن.