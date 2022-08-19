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مصر
نيفين الكيلاني لـ«الشروق»: تطوير قصور الثقافة على رأس أولوياتي خلال الفترة المقبلة
حرب الوعود تشتعل في انتخابات نقيب المحامين
وزير التنمية المحلية يوجه بالإزالة الفورية لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة
مشيرة خطاب تناقش مع شباب المتوسط دور الاستراتيجية الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان
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وزير خارجية السودان المكلف يشارك بمؤتمر الحوار الشامل في تشاد
الدفاع التونسية: إنقاذ 101 مهاجر غير شرعي خلال الأسبوع الجاري
خبراء عراقيون يرسمون مستقبل الأوضاع بالبلاد في ظل الأزمة السياسية
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عبدالحميد بسيوني يعلن تشكيل سموحة لمواجهة بيراميدز
عبدالله السعيد يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري
منتخب شباب الطائرة يهزم المغرب ويتأهل للدور نصف نهائي ببطولة إفريفيا
رأي
فن
أبطال مسلسل جزيرة غمام في ندوة المركز الكاثوليكي
نوال الزغبي تهنئ نجوى كرم على حفلها الأخير: نجاحك أسطوري
الجمعة.. فايا يونان تحيي حفلا في قلعة حلب
وفاة الممثل السوري بسام لطفي عن عمر يناهز 82 عاما
مال وأعمال
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19 أغسطس 2022: استقرار الذهب بأسواق الصاغة المحلية رغم انخفاضه عالميا
روسيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث استخدام اليوان الصيني
غرفة القليوبية: مد العمل بالسجل التجارى المميز ببنها للتسهيل على المستثمرين
حوادث وقضايا
جدل قانوني بسبب عريضة مرتضى منصور.. هل توقف محكمة النقض حبس رئيس الزمالك؟
شاب يتناول قرصي غلة خلال بث مباشر على فيسبوك في كفر الدوار
الآلاف يشيعون جنازة 3 لقوا مصرعهم بحادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ
مصرع مسن أشعل جاره النار فيه
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