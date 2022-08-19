أنشيلوتي: كاسيميرو قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على رغبة البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط المرينجي، في الانتقال لمانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، الذي يسبق مباراة سلتا فيجو في الليجا:" لقد تحدثت مع كاسيميرو، يريد أن يخوض تحدي جديد، وتفهمنا قراره".

وأضاف:" المفاوضات مستمرة بين الناديين، لكنه قرر الرحيل عن ريال مدريد".

ومن المتوقع أن يصل مقابل انتقال كاسيميرو لمانشستر يونايتد لقرابة 60 مليون يورو إلى جانب 10 ملايين كإضافات، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي.