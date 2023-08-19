جزار يقتل زوجته بسبب مشاجرة اندلعت إثر تعاطيه مخدرات

لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها، ويدعى «م. ب»، 30 سنة جزار، طعنًا بالسكين في مدينة القناطر الخيرية، وذلك بسبب مشادة بينهما تطورت لمشاجرة بسبب تناول المتهم للمواد المخدرة، جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول «د ح» 25 سنة، مصابة بجرح قطعي في الوجه، وثلاث طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتمكنت مباحث المركز من القبض على المتهم، أثناء محاولة التعدى علي والدة زوجته بالضرب فى المستشفى.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.