أندية سعودية وقطرية تتنافس لضم كوتينيو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقترب اللاعب البرزيلي فيليبي كوتينيو، من الرحيل عن صفوف أستون فيلا، الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما نشر فابريزو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات العالمية أن العديد من الأندية السعودية والقطرية تتنافس لضم اللاعب البرازيلي، وأن اللاعب سينضم للفريق صاحب أكبر عرض مالي، وأنه منفتح لفكرة الانضمام للدوري السعودي.

وأضافت تقارير سعودية أن الفريق السعودي الذي يرغب في ضم لاعب برشلونة السابق، هو فريق الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، والذي قام بتدريب اللاعب في سابق أثناء ولايته مع أستون فيلا.

وشارك فيليبي كوتينيو مع أستون فيلا خلال الموسم الماضي في 41 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 آخرين.

ويمتد عقد الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو مع أستون فيلا حتى صيف 2026.