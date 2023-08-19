أعلنت الكاتبة أماني ضرغام، انضمام الإعلامية ريهام إبراهيم لأبطال مسلسلها الإذاعي «ولا في الأحلام» في موسمه الخامس كممثلة للمرة الأولى دون أن تجسد دور مذيعة.

ونشرت ضرغام صورة لها برفقة ريهام من كواليس العمل، وهي ترحب بها ، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلقت: «لما عرفت إن ريهام إبراهيم مذيعة ال cbc المعروفة هتشارك معانا فى المسلسل الإذاعي ولا فى الأحلام ، قلت أكتب لها دور مذيعة وخلاص علشان أكيد مبتعرفش تمثل ، لكن السياق الدرامي مفيهوش مذيعة».

وأضافت: «قلت فيه دور نشوفها فيه، لو معرفتش، نحاول واحنا بنسجل ننبهها لطريقة الأداء فى الإذاعة ، وجاءت ريهام الاستديو قبل وقتها ومسكت الحلقات وقعدت على جنب لوحدها تذاكر الدور ، ووصل أبطال العمل النجم خالد سرحان والنجمة مى كساب وبدأنا نستعد للتسجيل، وبدأ دور ريهام».

وتابعت: «فجأه توقفت، أنا مذهولة، إيه ده ريهام مش بس ممثلة تتقن عملها لا، ريهام تجيد تطويع صوتها مع كل مسمع بما يستلزمه، إحساس صادق وأداء عالى ، أنا كنت بحبها لكن بعد هذا الاكتشاف حبيتها أكتر».

وختمت قائلة: «بحب الستات الشاطرة بدون تحيز والله، برافو ريهام بجد فخورة بيكى يا حبيبتي«.

جدير بالذكر أنه سبق وظهرت ريهام إبراهيم في أكثر من فيلم منها فيلم «الثلاثة يشتغلونها«، و«بنتين من مصر»، و«ليلة سقوط بغداد»، ولكنها شاركت فيها جميعا كمذيعة، ليعد مسلسل «ولا في الأحلام» باكورة تجاربها في التمثيل.

يشارك في بطولة المسلسل الإذاعي ولا في الأحلام كل من مي كساب وخالد سرحان وسامح حسين وهو من تأليف أماني ضرغام، ويذاع على على شبكة البرنامج العام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وضمن مسابقة إبداع شباب.