شولتس يستبعد فقدان ألمانيا مكانتها كوجهة ومركز للأعمال والاستثمار

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء الجمعة، إنه لا يرى أن ألمانيا عرضة للخطر كوجهة ومركز للأعمال والاستثمار .

وردا على ما إذا كانت ألمانيا عرضة للخطر فى مجال الأعمال والاستثمار ، قال المستشار إن «هذا ليس صحيحا»، وذلك خلال فعالية برعاية صحيفة «أوجسبرجر ألجيماينه» المحلية التى تصدر فى بافاريا .

واستشهد شولتس بالاستثمارات المباشرة الحالية في ألمانيا، في أشباه الموصلات على سبيل المثال، والتي تأتي أيضا من الخارج. وقال إن ألمانيا دولة صناعية لها مستقبل.

وكانت شركة «تي إس إم سي» التايوانية لصناعة الرقائق الإلكترونية قد ذكرت في الثامن من أغسطس الجاري أنها تعتزم بناء مصنع لأشباه الموصلات في مدينة درسدن بشرقى البلاد، باستثمارات إجمالية تصل إلى 10 مليارات يورو (11 مليار دولار).

ولم يشر شولتس إلى «تي إس إم سي» بشكل خاص، بل نوه إلى أن ألمانيا ستصبح محور الاستثمار في مجال التكنولوجيا فائقة التقدم .

وأضاف شولتس: «سنصبح مركز إنتاج أشباه الموصلات في أوروبا».