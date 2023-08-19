التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

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يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة توتنهام هوتسبير، مساء اليوم السبت، على ملعب نيو توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح المان يونايتد في تحقيق الانتصار بالجولة الأولى على حساب وولفرهامبتون بهدف دون رد، سجله الفرنسي رافائيل فاران في الدقيقة 76، والتي أقُيمت على ملعب أولد ترافورد.

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني للمان يونايتد مباراة السبيرز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريا أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – رفائيل فاران – ليساندرو مارتينيز – لوك شو

خط الوسط: كاسيميرو – ماسون ماونت – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني – أليخاندرو جارناتشو – ماركوس راشفورد