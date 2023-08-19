تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تُقام اليوم السبت 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى 3 مباريات بالجولة الثانية من الدوري الإسباني، كما ينطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد بالدوري الإيطالي بإقامة 4 مباريات.

وتستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري الألماني، بالإضافة إلى إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، كما تُقام اليوم مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للسيدات، واستكمال منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

كأس العالم للسيدات

السويد × أستراليا الساعة الحادية عشر صباحا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإنجليزي الممتاز

فولهام × برينتفورد الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليفربول × بورنموث الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وولفرهامبتون × برايتون الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

توتنهام هوتسبير × مانشستر يونايتد الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي × نيوكاسل يونايتد الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد × سيلتا فيجو الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

ألميريا × ريال مدريد الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

أوساسونا × أتلتيك بلباو الساعة العاشرة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

إمبولي × هيلاس فيرونا الساعة السابعة والنصف مساء على قناة AD SPORTS Premium 2

فروسينوني × نابولي الساعة السابعة والنصف مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

الإنتر × مونزا الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

جنوى × فيورنتينا الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 2

الدوري الألماني

باير ليفركوزن × لايبزيج الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 3

فولفسبورج × هايدنهايم الساعة الرابعة والنصف عصرا

هوفنهايم × فرايبورج الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 7

أوجسبورج × بروسيا مونشنجلادباخ الساعة الرابعة والنصف عصرا

شتوتجارت × بوخوم الساعة الرابعة والنصف عصرا

بروسيا دورتموند × كولن الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي

ليون × مونبيلية الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 2

تولوز × باريس سان جيرمان الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 2

الدوري السعودي

أبها × الرائد الساعة السادسة مساء على قناة SSC HD

الهلال × الفيحاء الساعة التاسعة مساء على قناة SSC HD

اتحاد جدة × الطائي الساعة التاسعة مساء على قناة SSC2 HD