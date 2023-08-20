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زد يعلن التعاقد مع مهاجم الأهلي

عمرو فهمي
نشر في: السبت 19 أغسطس 2023 - 11:51 م | آخر تحديث: السبت 19 أغسطس 2023 - 11:51 م

أعلن نادي زد، اليوم السبت، عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد مصطفي سعد «ميسي» قادما من الأهلي لمدة 5 مواسم، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق زد في التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، محمد إسماعيل، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي، و ماجاسا، وأرناوفي مومبولي، عبدالله مجدي، إسلام عبد الله، بيتر موتوموسي، مصطفى فوزي، محمد أشرف، حمدي ياسر، أحمد سيد عبد النبي، وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم علي سبيل الإعارة.


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