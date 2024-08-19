المصري يسدد مستحقات رامي البدوي لرفع أزمة القيد

أعلن مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على عن سداد المستحقات المالية المتبقية وقدرها 260 ألف دولار وهى نسبة ال 50 % من مستحقات اللاعب التونسى رامى البدوى لدى النادى المصرى حيث تم تحويل المبلغ من الحساب الخاص لرئيس المصرى ليصل إجمالى المبلغ المسدد للاعب الى 520 ألف دولار شاملة كافة نفقات هذا الملف ليبدأ مجلس إدارة النادى فى مخاطبة لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " من أجل بدء إجراءات رفع وقف القيد عن النادى سواء بالاتحاد المصرى لكرة القدم أو بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف" وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء فترة القيد الأولى لفريق المصري ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

يذكر ان اللاعب رامى البدوى كان قد حصل على حكم نهائى وواجب النفاذ بالحصول على هذا المبلغ نظير عدم اتمام مجلس إدارة المصرى السابق لتعاقده مع اللاعب مطلع موسم 2022/2021 وهو الأمر الذى أدى إلى إيقاف القيد للنادى المصرى بل وتهديد مشاركته بالبطولة الكونفيدرالية قبل أن يقوم كامل أبو على بسداد 50% من المبلغ قبل شهرين ليعود اليوم ويسدد باقي المستحقات ويبدأ فى إجراءات رفع وقف القيد .