الرئيس الصيني يبلغ نظيره الفيتنامي برغبته في بناء علاقات صداقة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال استقباله الرئيس الفيتنامي تو لام، إنه يرغب في بناء علاقات جيدة مع الزعيم الفيتنامي الذي يقوم بأول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة في فيتنام.

وذكر شي، بحسب مقطع فيديو بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، اليوم الاثنين، أن "مجيئكم إلى الصين في أول زيارة لكم بعد توليكم منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي يُظهر بشكل كامل الأهمية الكبيرة التي تولونها للعلاقات بين الحزبين والبلدين، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف شي في تصريحاته، خلال استقباله لام، رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس البلاد أيضا قائلا: "أنا على استعداد لإقامة علاقة عمل جيدة وصداقة شخصية معكم".

وتابع شي أن بكين ستواصل إعطاء الأولوية لعلاقتها مع هانوي كجزء من دبلوماسيتها تجاه دول الجوار.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لفيتنام، ويسعى الجانبان إلى تعزيز علاقاتهما التجارية في خضم التعامل مع نزاعات إقليمية طويلة الأمد في بحر الصين الجنوبي.

ويتطلع لام إلى المضي قدما في عشرات الاتفاقيات التي تم توقيعها في كانون الأول / ديسمبر خلال أول زيارة يقوم بها شي إلى هانوي منذ عام 2017، ومنها تعزيز التجارة وتمويل مشروع لبناء خط سكك حديدية عبر الحدود.