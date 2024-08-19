بوتين يصدر مرسوما يسمح للأجانب الرافضين لسياسات بلادهم الأخلاقية بالحصول على إقامة مؤقتة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم بشأن المعاملة التفضيلية للأجانب، الذين لا يقبلون المواقف النيوليبرالية المدمرة في بلدانهم والتي تتعارض مع القيم التقليدية.

وكما هو مذكور في المرسوم، فإن فرصة التقدم بطلب للحصول على الإقامة المؤقتة في روسيا تمنح لهؤلاء الأجانب «دون مراعاة الحصة المعتمدة من قبل حكومة روسيا الاتحادية، ودون تقديم وثيقة تؤكد معرفة اللغة الروسية ومعرفة تاريخ روسيا وأساسيات التشريع».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قد يكون سبب الاستئناف هو عدم قبول سياسات بلدانهم، «وفرض مبادئ توجيهية أيديولوجية نيوليبرالية مدمرة تتعارض مع القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية».

كما كلف بوتين وزارة الخارجية بتحديد قائمة الدول التي تفرض القيم النيوليبرالية. وستتم الموافقة على هذه القائمة من قبل الحكومة.

وأمهل الرئيس مجلس الوزراء شهرا للتأكد من تنفيذ المرسوم.