استشهاد رضيع وسقوط جرحى في قصف للاحتلال استهدف خيام نازحين غرب خانيونس

استشهد رضيع فلسطيني، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال استهدف خيام نازحين غرب خانيونس.

وأفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بارتقاء الرضيع وإصابة والدته برصاص الاحتلال، داخل خيام النازحين في منطقة أصداء غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

تغطية صحفية: ارتقاء طفل رضيع وإصابة والدته برصاص الاحتلال، داخل خيام النازحين في منطقة أصداء غرب خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/iA14vSNPtV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 19, 2024

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ318 على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و134 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفًا و139 شهيدًا، و92 ألفًا و743 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.