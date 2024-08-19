الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تحتفي بأبطال الأولمبياد بمهرجان العلمين

استقبل المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، حفل "ليلة الأبطال"، احتفت خلاله الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، بأبطال الأولمبياد المصريين الفائزين والمشاركين في أولمبياد باريس الأخيرة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وضمن المشاركة الحافلة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بفعاليات المهرجان الكبير.

وقدمت الفرقة بقيادة المايسترو د. مازن دراز عددا من الأغنيات الوطنية منها "يا حبيبتي يا مصر" وغيرها من الأغنيات، وسط تفاعل كبير، في حضور أبطال الأولمبياد أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد السيد ومحمد جبر وعبد اللطيف منيع وكريم أبو كحلة. وشهد الحفل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة.

العرض الفني نفذته الإدارة العامة للموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ضمن برنامج حافل بعروض فرق قصور الثقافة من مختلف المحافظات ينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

ويعد "مهرجان العلمين" الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويشهد هذا العام فعاليات جديدة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، مما يجعله مقصدا سياحيا هاما لآلاف الزائرين من مصر والعالم.