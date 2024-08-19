إجراءات حاسمة من شركات الكهرباء لملاحقة سارقي التيار والمخالفين

بعد قرار الوزراء.. «الكهرباء» تستهدف تركيب 200 ألف عداد كودي شهريا

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك خطة واسعة تتبناها حاليا الشركة القابضة لكهرباء مصر تستهدف زيادة نسب تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة بجميع المناطق، خاصة بعد قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تركيب العدادات الكودية لجميع المباني.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن المستهدف تركيب 200 ألف عداد كهرباء كودي شهريا بنطاق شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية من خلال التنسيق مع الشركات الموردة للعدادات كي تستطع الشركات تنفيذ قرار وزير الكهرباء.

وأوضح أن الوزارة تبحث حلول جذرية لمراقبة العدادات مسبوقة الدفع بشكل مستمر لضمان عدم التلاعب وضياع الأموال، مؤكدا أن هناك تجاها لإسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمي العدادات الكودية التي يتم تركيبها لسارقي التيار الكهربائي لإحدى الشركات الخاصة.

وأشار إلى أن هناك توقفا مؤقتا بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء كي تتمكن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من التوسع في تركيب العدادات الكودية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي إجباريا بدون انتظار تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأوضح أن شرط سداد المقايسة الموجودة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية يعرقل تركيب العدادات الكودية للمخالفين، مؤكدا أن التركيب الإجباري يتم من خلال تقديم طلب بواسطة موظف الشركة وتقسيط قيمة المقايسة، ولكن شرط سداد المقايسة يجعل بعض المخالفين يمتنعوا عن سدادها للاستمرار في توصيل التيار بطريقة غير قانونية.

وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبنى يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أيًا كان موقعه؛ لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح، أصبحت لا توجد أى شروط لتركيب العداد الكودي.

و أكد أنه سيتم تركيب العدادات الكودية للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائي لوحدات قائمة بالفعل بما فيهم المخالفين لشروط الطيران والأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الدولة والمخالفة لشروط الآثار وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني سواء بالتصالح أو الهدم؛ للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.

جاء ذلك بعد قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الذي تضمن البدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة؛ لقياس استهلاك الكهرباء التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

وقرار وزير الكهرباء يأتي في إطار الخطة العاجلة؛ لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل الوزارة للحد من الفقد الفني والتجارى والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء تم البدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين دون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة؛ لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.

وأصدر وزير الكهرباء، قرارا باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك لجميع العقارات والمنشآت دون استثناء ولا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر العداد الكودي سندا للملكية و لا الحيازة و لا لتقنين الأوضاع.

وأوضح القرار، أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت التي تحصل على الكهربا بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها و تبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات.

ووجه شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بالبدء الفوري بتنفيذ القرار واعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي شهد تركيب 33 ألف عداد كودي على مستوى جميع الشركات.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية والتي ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا أن شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط وأن هناك لجانا تعمل على ذلك الآن.

وأضاف أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العداد الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس استهلاك التيار الكهربائي والتي لا يترتب على تركيبها أية حقوق قانونية للمخالفين.

ونوه إلى أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وأن خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها؛ لتحسين جودة الخدمة.