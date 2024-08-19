محافظ بورسعيد يستقبل مسئولين من التخطيط لبحث مستجدات العمل لتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية بالمحافظة

استقبل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، مسئولي مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، وذلك لاستعراض مستجدات العمل في تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية بالمحافظة، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، والعميد محمد عبد العظيم مدير مشروع تكامل البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط، والدكتور أحمد حلمي من وزارة التخطيط، ومديري إدارات التخطيط العمراني والمتغيرات المكانية وحماية الأملاك.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع الحضور، الموقف التنفيذي في استكمال أعمال إنشاء منظومة "البنية المعلوماتية المكانية" ببورسعيد، في ظل مشروع التحول الرقمي، حيث كانت محافظة بورسعيد من أولى محافظات الجمهورية في تطبيق المنظومة الرقمية وتنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية.

وأعرب "حبشي"، عن فخره بكون محافظة بورسعيد، تأتي في صدارة المحافظات في تطبيق "منظومة تكامل البنية المعلوماتية المكانية، والتي كانت منبثقة من منظومة التحول الرقمي"، مشيرا إلى أن بورسعيد تعد محافظة رائدة في عدد من المجالات.

ولفت إلى تقديم كامل الدعم والتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والجهات المختصة، لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية المكانية، وحتى تستمر محافظة بورسعيد في الصدارة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه استعرض العميد محمد عبد العظيم مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، الأهداف الاستراتيجية لمشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية"، وفي مقدمتها وجود نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، وحسن استخدام الموارد.

وأشار إلى موقف البيانات المكانية على مستوى الدولة قبل تنفيذ المشروع، حيث إن أغلب الجهات الحكومية كان لديها أنظمة معلومات جغرافية منعزلة عن بعضها، فضلًا عن تفاوت مستويات واشتراطات تأمين المعلومات لدى كل جهة.

كما عرض مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، مشروعات التعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة التخطيط، ضمن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية، مشيرًا إلى أهداف تطوير الخدمات الحكومية والتي تتمثل في زيادة فاعلية الحكومة في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وتوفير رؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات، وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من الدخل القومي وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن محاور تطوير الخدمات الحكومية تتمثل في خدمات المحليات، وخدمات المجتمعات العمرانية الجديدة، والخدمات والمبادرات الصحية، ومحور تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة، المراكز التكنولوجية المتنقلة، مراكز خدمات مصر، والمحور الثالث يتعلق بتطوير البنية المعلوماتية ويتضمن مشروع تكامل البينة المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية وتطوير الخدمات الحكومية.

وتابع أن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، تتم بالتعاون مع إدارة المساحة، والمحافظات، مشيرًا إلى أنها منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومي والمتابعة والتقييم باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وتتضمن المنظومة إتاحة جميع التقارير المكانية مثل تقارير المتغيرات المكانية، وتقارير متابعة المشروعات القومية وتقارير التحليلات المكانية، وتقارير الخدمات المكانية، وغيرها.

وأكد أنه تم تطوير أكثر من 5000 وحدة تم ميكنتها في بورسعيد، من خلال المشروع، ومنها تطوير المنظومة الصحية، ومنظومة التطعيمات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي لهيئة النيابة الإدارية، وتطوير خدمات المحليات، والمراكز التكنولوجية ومنظومة تراخيص البناء، وتراخيص الهدم وتراخيص المحلات التجارية والإعلانات، إلى جانب بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي في إنشاء مركز خدمات مصر، والذي يهدف لتوفير مركز حكومي يقدم خدمة لائقة ومميزة وسريعة للمواطنين، حيث وجه محافظ بورسعيد، بإجراء التنسيقات مع الجهات المختصة وتقديم الدعم اللازم لوزارة التخطيط؛ لسرعة إنشاء المركز.

كما استمع المحافظ، لشرح من مدير إدارة المتغيرات المكانية حول آليات العمل بمنظومة البنية المعلوماتية المكانية والتي تنفذها محافظة بورسعيد مع عدد من الجهات المعنية، وتتجزأ لـ3 وحدات تشمل المتغيرات المكانية، والبيانات المكانية، ومتابعة المشروعات، فيما تم استعراض خطة العمل والتنسيقات الجارية لاستكمال المنظومة.

من جانبهم وجه مسئولو مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، الشكر لمحافظ بورسعيد، على تقديم الدعم لاستكمال تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية المكانية، والتعاون المثمر مع كل الجهات المعنية، لسرعة الانتهاء من أعمال المنظومة في أقرب وقت، حتى تصبح محافظة بورسعيد في مقدمة المحافظات التي قامت بإنشاء منظومة البنية المعلوماتية المكانية.