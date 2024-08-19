إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يدرك أن عدم التوصل لصفقة يعني تدهور الأوضاع

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسئولين قولهم إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك أن عدم التوصل إلى صفقة يعني تدهور الأوضاع إلى أزمة إقليمية".

في وقت سابق، قال مسئول كبير يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في زيارته إلى المنطقة، أنه سيضغط لإنهاء المحادثات بسرعة، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

من جانبها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن فريق المفاوضات الإسرائيلي حث نتنياهو على إبداء مرونة أكثر بشأن نقاط الخلاف للمضي قدما نحو اتفاق، بينما حمّلت حركة حماس نتنياهو كامل المسئولية عن تعطيل التوصل لاتفاق.

وكان بلينكن وصل مساء الأحد، إلى إسرائيل ضمن جهود أمريكية للدفع قدما نحو إبرام صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن المسئول الأمريكي أن وصول الوزير إلى المنطقة يأتي في وقت حرج في محادثات وقف إطلاق النار.

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسئول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله "إن المحادثات للتوصل إلى اتفاق هدنة وإعادة الرهائن من غزة وصلت الآن إلى نقطة تحول"، كما أكد المسئول أن بلينكن سيؤكد لجميع الأطراف أهمية إتمام هذه الصفقة.