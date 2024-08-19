الشرطة الإسرائيلية: هجوم تل أبيب حدث أمني نفذ باستخدام عبوة ناسفة

أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانًا مشتركًا مع الشاباك، اليوم الاثنين، حول الهجوم المنفذ بتل أبيب، قائلة إنه «حدث أمني نفذ باستخدام عبوة ناسفة».

وأضافت في بيانها، الذي أوردته قناة «العربي» في خبر عاجل لها، أن «عملية تل أبيب أدت إلى إصابة أحد المواطنين بجروح متوسطة».

وأشارت إلى أن «الشرطة زادت من نشاطها في الأماكن المكتظة في تل أبيب»، داعية «المواطنين إلى اليقظة والحذر والتبليغ عن أي شخص أو جسم مشبوه».

من جانبها، قالت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية، إن منفذ العملية الذي توفي نتيجة انفجار القنبلة التي كان يحملها، هو فلسطيني من نابلس.

ولفتت إلى أن الشرطة قررت أن التفجير «هجوم عدائي»، بعد التحقيق في الانفجار الذي وقع في تل أبيب أمس الأحد، وقتل فيه رجل 50 عاما وأصيب آخر (33 عاما) بجروح متوسطة.