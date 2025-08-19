وزير الزراعة يوجه تحذيرا استباقيا للمزارعين: التوسع في زراعة البنجر يهدد بأزمة

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مزارع البنجر حقق أرباحا وصلت إلى ما بين 50 إلى60 ألف جنيه للفدان الواحد خلال نصف موسم زراعي.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «مساء جديد» المذاع عبر فضائية «المحور» أن الوزارة حددت سقف مساحات زراعة بنجر السكر في الدلتا بما لا يتجاوز 400 ألف فدان، مشددا أنها «لابد أن تحدث بموجب زراعات تعاقدية». وأوضح أن تحديد المساحة بـ 400 ألف فدان، جاء بهدف مواءمة الإنتاج مع الطاقة الاستيعابية لمصانع السكر القائمة، والآخر مراعاة التوسعات الجديدة في الزراعة بالصحراء.

وتابع: «طاقتنا الكاملة للمصانع تتراوح بين 700 إلى 750 ألف طن، وهناك 300 ألف طن من المتوقع أن تأتي من التوسعات في الأراضي الصحراوية».

ووجه رسالة للمزارعين، قائلا: «لو كل المزارعين توجهوا لزراعة البنجر هذا العام، هيبقى عندهم مشكلة، ويقولوا محدش قال لنا، لأ، نحن نقولها من الآن».

ودعا إلى عدم التركيز على محصول واحد لمجرد نجاحه في موسم واحد، معقبا: «بلاش نجري كلنا وراء زراعة كسبت مرة؛ لأن ممكن تكسب هذا العام، وممكن تخسر كثيرًا جدًا العام المقبل».