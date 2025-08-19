قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة ستضيف حوالي 3 ملايين فدان جديد إلى الرقعة الزراعية، للوصول بإجمالي الأراضي المزروعة إلى 13.5 مليون فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار خلال لقاء ببرنامج «مساء جديد» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية «المحور» إلى استصلاح 1.5 مليون فدان ضمن مشروع «الريف المصري الجديد»، بالإضافة 2.2 مليون فدان في « الدلتا الجديدة»، إلى جانب 500 ألف فدان بمشروعات أخرى.

ودعا المستثمرين إلى «تكوين شركات» للدخول في هذه المشروعات والاستفادة من الفرص المتاحة.

ونوه أن إجمالي الرقعة الزراعية في مصر عام 2011 كان أقل من 8 ملايين فدان، موضحا أن المساحة الحالية تبلغ 9.5 مليون فدان وتقترب من 10 ملايين.

وعلى صعيد الصادرات، أوضح أن القطاع الزراعي حقق 10.6 مليار دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلى استهدف الوصول إلى 12 مليار دولار خلال هذا العام، مع الوصول إلى 20 مليار دولار خلال أقل من خمس سنوات.

وأضاف أن خط الشحن البحري السريع «رورو» الذي يربط ميناء دمياط بإيطاليا، ومنها إلى جميع أنحاء أوروبا أستطاع أن يحقق طفرة على صعيد الصادرات، مشيرا إلى حل مشكلة لطالما عانى منها المصدرون، وهي نقص سعات الشحن الجوي في مواسم الذروة لمحاصيل مثل الفراولة والعنب.