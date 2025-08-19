 الاقتصاد البريطاني يشهد تعافيا بعد جائحة كورونا أقوى مما كان يعتقد - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 1:06 م القاهرة
الاقتصاد البريطاني يشهد تعافيا بعد جائحة كورونا أقوى مما كان يعتقد

لندن - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 19 أغسطس 2025 - 12:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أغسطس 2025 - 12:20 م

شهد الاقتصاد البريطاني تعافيا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، أقوى مما كان يعتقد من قبل، بحسب ما أظهرته تقديرات رسمية محسنة.

وأظهرت الأرقام الجديدة أن التغييرات في المنهجية ومصادر البيانات تشير إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2ر2% خلال الربع الأخير من عام 2023مقارنة بنهاية عام 2019، مقابل9ر1% فقط، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ونقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.

وكانت الصدمة التي حدثت خلال العام الأول لتفشي الجائحة، أقل حدة مما كان مقدرا في البداية، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 10% وليس 3ر10%. وتم رفع تقديرات الإنفاق الحكومي لذلك العام.

وتشير هذه التغييرات إلى تعافي مستويات المعيشة أيضا بصورة أسرع.

يشار إلى أن حكومة حزب العمال تسعى جاهدة من أجل رفع مستويات المعيشة، في ظل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

