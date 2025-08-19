قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا» أولجا تشريفكو، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية وغير مسبوقة، مؤكدة أن الجهود المبذولة لإيصال المساعدات تواجه عقبات كبيرة ومعقدة تعرقل الاستجابة لحاجات السكان.

وأوضحت في مداخلة لبرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن قوافل المساعدات تستغرق أحياناً ما بين 12 إلى 60 ساعة أو أكثر لإتمام مهامها، بسبب القيود الإسرائيلية، وهو ما يجعل النظام الإنساني غير فعال، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية كثيراً ما تمنع السائقين من مرافقة القوافل أو توقفها في منتصف الطريق، ما يضطر الأمم المتحدة لإعادة تنظيم العملية من جديد، ويزيد من تعقيد الموقف.

وأضافت أن الكميات التي يسمح بدخولها إلى القطاع لا تكفي مطلقاً لتلبية الاحتياجات، وأن فرق الأمم المتحدة تضطر في بعض الأحيان إلى العودة من الطرق الرئيسية لتجد حشوداً من المدنيين الجائعين الذين يفرغون الشاحنات بسبب حالة اليأس وانعدام الأمن.

وتابعت: «أزمة المجاعة في غزة غير مسبوقة، لقد زرت مستشفيات خلال الأيام الماضية ورأيت أطفالاً وبالغين يعانون سوء تغذية حاد، كثير منهم ربما لن يتمكن من النجاة، حتى إذا وصلت المساعدات فإن الأثر طويل الأمد على صحة الأطفال والأجيال المقبلة سيكون خطيراً للغاية».

وأكدت أن نظام الرعاية الصحية في غزة وصل إلى مرحلة الانهيار، حيث تعاني المستشفيات من الاكتظاظ الشديد ونقص الأسرّة والأدوية، لدرجة اضطرار الأطباء إلى استقبال المرضى في الممرات وحتى خارج المستشفيات، محذرة من أن الأمراض المزمنة تزداد صعوبة في العلاج، بينما تظهر أمراض جديدة بسبب سوء الأوضاع الصحية ونقص التطعيمات الأساسية للأطفال.

وختمت بالقول إن الأمم المتحدة تطالب بفتح المعابر بشكل كامل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، حتى تتمكن من إنقاذ الأرواح والوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة في القطاع.