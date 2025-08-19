الخارجية الصينية: مسألة تايوان شأن صيني خالص

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن مسألة تايوان هي شأن داخلي صيني خالص، وكيفية حلها هي مسألة تخص الشعب الصيني وحده.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الثلاثاء، أدلت ماو بهذا التصريح في مؤتمر صحفي دوري ردا على سؤال ذي صلة، مشددة على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين وأن موقف الصين من مسألة تايوان ثابت وواضح.

وأضافت المتحدثة أن الصين مستعدة للسعي نحو أمل تحقيق إعادة التوحيد السلمي بكل إخلاص وجهد، لكنها لن تسمح أبدا لأي شخص أو قوة بفصل تايوان عن الصين بأي شكل من الأشكال.

وردا على سؤال بشأن تعليق وزير الخارجية الألماني حول سلوك الصين في مضيق تايوان وبحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، قالت ماو إن مبدأ الصين الواحدة هو الأساس السياسي لإقامة وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجميع دول العالم، وهو أيضا معيار أساسي في العلاقات الدولية وإجماع سائد في المجتمع الدولي.

وقالت ماو إنه من الضروري للغاية التمسك بمبدأ الصين الواحدة بشكل لا لبس فيه، مشيرة إلى أن الوضع الحالي في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي مستقر بشكل عام، وحثت الأطراف المعنية على احترام الجهود المشتركة للدول الإقليمية لتسوية القضايا من خلال الحوار والتشاور وحماية السلام والاستقرار، بدلا من زرع الفتنة وتصعيد التوترات.