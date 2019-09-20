الأمم المتحدة: تراجع معدلات وفيات الأمهات والأطفال في العالم

ذكرت الأمم المتحدة أن معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال في أنحاء العالم سجلت أدنى مستوى لها، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى زيادة فرص الحصول على رعاية صحية أفضل وأرخص.

ووفقا لتقديرات حديثة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية، تراجع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بنحو النصف منذ عام 2000، كما انخفضت معدلات الوفاة خلال فترة الحمل وأثناء المخاض بأكثر من الثلث.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: "في الدول التي توفر خدمات صحية آمنة ورخيصة وذات جودة عالية للجميع، تعيش وتنمو النساء، والأطفال".

ورغم ذلك، أوضحت المنظمتان أن معدلات بقاء الأمهات والأطفال على قيد الحياة تظل متباينة في أنحاء العالم.

وقالت المنظمتان إن الخطورة التي تواجهها أم في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية أثناء المخاض، تزيد بواقع 50 ضعفا عن تلك التي تتعرض لها مثيلتها في دولة غنية.

وفي العام الماضي، توفى طفل من بين كل 13 طفلا دون الخامسة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، مقابل واحد من بين كل 196 طفلا لم يكملوا عامهم الخامس في أوروبا.

وبحسب أحدث تقديرات أممية، يفارق الحياة سنويا حوالي 8ر2 مليون امرأة حبلى وطفل حديث الولادة، مما يعني حالة وفاة كل 11 ثانية. ويرجع ذلك في معظم الحالات إلى أسباب وقائية.