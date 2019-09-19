 ترامب يبدي عدم سروره بتخفيض سعر الفائدة ويتهم المركزي بالفشل - بوابة الشروق
الخميس 19 سبتمبر 2019 9:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

ترامب يبدي عدم سروره بتخفيض سعر الفائدة ويتهم المركزي بالفشل

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 9:40 ص | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 9:40 ص

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بالفشل وذلك بعد دقائق من إعلان الأخير تخفيض سعر الفائدة.

وغرد ترامب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أمس الأربعاء إن جيروم باول، رئيس المركزي الأمريكي والمسؤولين فيه لم يجرؤوا على التصرف كما أنهم لا يمتلكون خطة طويلة الأمد، وأضاف أن "باول ومجلس الاحتياطي فشلا مرة أخرى".

ويطالب ترامب منذ أشهر بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، وكان طالب مؤخرا بخفض سعر الفائدة إلى " صفر أو أقل".

وكان مجلس الاحتياطي أعلن قبل وقت قصير اليوم تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح سعر الفائدة بين 75ر1% و2%.

وهذا الخفض هو الثاني على التوالي في ظل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك