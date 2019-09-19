إلهام شاهين: الجونة السينمائي من أكثر المهرجانات تميزا على مستوى العالم

أشادت الفنانة إلهام شاهين، بمهرجان الجونة السينمائي، قائلة إنه يعد من أكثر المهرجانات تميزًا على مستوى العالم.

وأضافت خلال تصريحات لها، مساء اليوم الخميس، على هامش فعاليات حفل افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أن المهرجان يساعم في عمل دعاية سياحية لمدينة الجونة، معقبة: "الناس بييجوا ويشوفوا بلد سياحية جميلة".

وتابعت: "السينما لها أهمية كبيرة في إنها تعمل دعاية سياحية رائعة لمصر، والمهرجان فعلًا بيختار أفلامه وضيوفه كويس، لذلك هو متمتيز".

وتنطلق اليوم الخميس، فعاليات الدورة الـ 3 لمهرجان الجونة السينمائى، وتستمر حتى 27 سبتمبر الحالى، يعرض خلالها 84 فيلما، يتنافس 51 منها على جوائز المسابقات الثلاث الرسمية وتصل قيمتها المالية إلى 224 ألف دولار أمريكى