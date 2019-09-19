شلل الأطفال يعاود الظهور مجددا في الفلبين

قال مسؤولون في قطاع الصحة بالفلبين، اليوم الخميس، إن مرض شلل الأطفال عاود الظهور مجددا في الفلبين، بعد 19 عاما من إعلان منظمة الصحة العالمية خلو البلاد من هذا المرض.

أعلنت وزير الصحة فرانشسكو دوكي ظهور المرض عقب تأكد إصابة طفلة / 3 أعوام/ بشلل الأطفال في منطقة لاناو ديل سور بجنوب الفلبين. كما جرى التأكد من وجود الفيروس في عينات بيئة في مانيلا ودافاو.

وقالت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني" جميع الأطفال في الفلبين يواجهون خطر الإصابة بالشلل طوال عمرهم بسبب تفشي المرض".

يذكر أنه تم الإعلان عن خلو الفلبين من شلل الأطفال في أكتوبر 2000، حيث تم تسجيل آخر حالة مصابة بالمرض في 1993.

يشار إلى أنه لا يوجد علاج لشلل الأطفال، ويمكنه أن يسبب الشلل ولكنه لا يسبب الموت. ويمكن منع الإصابة بالمرض فقط عبر الحصول على التطعيم.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية إن الحكومة تعد لحملة لتطعيم الأطفال أقل من 5 أعوام في المناطق عالية الخطورة، وذلك ضمن عملية مشتركة بين منظمة الصحة والعالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.