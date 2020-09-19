حكومة جنوب إفريقيا تسهم بتمويلات لإنقاذ شركة الطيران الوطنية

قال وزير المشروعات العامة في جنوب أفريقيا، برافين جوردهان، إن حكومة بلاده ستوفر تمويلًا أوليًا لتغطية تكاليف معينة لإعادة هيكلة شركة الطيران الوطنية المتعثرة في البلاد.

وأضاف الوزير، في رد على تساؤلات من جانب وكالة بلومبرج للأنباء، أن شركة الخطوط الجوية الجنوب أفريقية تحتاج إلى نحو 10.5 مليار راند (650 مليون دولار) لإعادة البدء.

وأوضح أن التمويل ضروري لحزم مالية من أجل إنهاء خدمة بعض العاملين ودفع استحقاقات الدائنين وتغطية التكاليف التشغيلية.

وقال جوردان عبر البريد الإلكتروني: "سيتم حل مشكلة الأموال من جانب الحكومة الأسبوع المقبل في الاجتماعات المقررة، لكن تم حسم ذلك الالتزام".

وبينما تدرس الحكومة خيارات مختلفة وتواصلت مع مؤسسات وبنوك لتوفير ذلك التمويل، فإنها قد تأخذ بعض المال من خزينة الدولة لإنقاذ الشركة.

يشار إلى أن الشركة تعثرت ماليًا ولم تحقق أرباحا منذ 2011، وتعتمد منذ ذلك الحين على المنح الحكومية.