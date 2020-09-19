 ترامب للجمهوريين: لدينا التزام لشغل مقعد شاغر بالمحكمة العليا - بوابة الشروق
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ترامب للجمهوريين: لدينا التزام لشغل مقعد شاغر بالمحكمة العليا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر في: السبت 19 سبتمبر 2020 - 6:28 م | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2020 - 6:28 م

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمهوريين على شغل المنصب الشاغر للمحكمة العليا الذي خلفه وفاة القاضية روث بادر جينسبيرج.

وقال ترامب عبر تويتر: "لقد تم تكليفنا في موقع السلطة والأهمية هذا لاتخاذ قرارات للأشخاص الذين انتخبونا بكل فخر، وأهمها منذ فترة طويلة هو اختيار قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة".

وأضاف: "لدينا هذا الالتزام بدون تأجيل".

تأتي هذه التغريدة وسط مؤشرات على أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ربما يترددون في أن يتم شغل المقعد الشاغر بالمحكمة العليا مع اقتراب انتخابات نوفمبر، وستكون الخطوة الأولى لترامب هي اختيار مرشح.


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