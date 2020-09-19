الرئيس البرازيلي يخضع لجراحة في 25 من الشهر الجاري

افاد تقرير إخباري بأن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو سوف يخضع لعملية جراحية في 25 سبتمبر لإزالة حصوة قريبة من المثانة.

وأوضحت شبكة "سي إن إن برازيل" أن الحصوة أكبر قليلا من حبة الفول، قائلة إنها حصلت على المعلومات مباشرة من الرئيس.

ويتوجه بولسونارد إلى ساو باولو لإجراء الجراحة التي تعتبر بسيطة.

ورفض القصر الرئاسي التعليق، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي أغسطس، عند سؤاله عن صحته قال بولسونارو إنه بصحة جيدة ومزح قائلًا إن الحصوة تعد دليلًا على التقدم في العمر، بحسب (سي إن إن).

وخضع بولسونارو لسلسلة من الجراحات بعدما تعرض للطعن في المعدة خلال حملة انتخابية في 2018، وتعافى مؤخرا من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.