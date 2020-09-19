تركي آل الشيخ: لن أدعم أي ناد غير الذي أحبه وأشجعه

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز، أن الأهلي سيظل مصدر الفرحة في حياته، مشيرا إلى أنه لن يدعم أي نادٍ آخر غير الذي يحبه ويشجعه.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري 42، واحتفل لاعبو الأهلي باللقب عقب التعادل مع مصر المقاصة مساء اليوم السبت.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":«الأهلي يظل دائما الفرحة والبهجة في حياتي».

وأضاف مالك ألميريا الإسباني:«أقولها صريحة لن أدعم أي نادي آخر غير النادي الذي أحبه واشجعه».