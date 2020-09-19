قالت وزارة الصحة التركية إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى أكثر من 300 ألف حالة اليوم السبت، في الوقت الذي تبذل فيه السلطات جهودا كبيرة لاحتواء تفشي المرض.

وأشارت الوزارة، نقلًا عن وكالة «رويترز»، مساء السبت إلى تسجيل 1538 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 301348، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7445 بعد تسجيل 68 حالة جديدة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، إن الحكومة تحتاج إلى تكثيف الإجراءات للحد من ارتفاع الحالات الذي أثار أيضا احتجاجات من الأطباء الذين يقولون إن البيانات الرسمية لا تعبر عن حقيقة نطاق التفشي.