أكد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن عدم استطاعته التفريط في ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية تعليقًا على قضية ميسي التي انتهت ببقاء الأخير في البلوجرانا: "ميسي يلعب في الميدان كما رأينا، حاليا القضية متوقفة، لم أستطع السماح مثل أي شخص في الإدارة أو في الجهاز الفني، التخلي عن أفضل لاعب في العالم".

وأضاف: "يجب مناقشة مثل هذه الأمور في الداخل، وليس علنًا، كرئيس لن أتعارض مع قائدنا، يجب أن نهنئ أنفسنا أن ميسي لا يزال معنا، دعونا نستمتع به إنه متحمس بشأن كومان، الشيء المهم هو أنه يلعب لبرشلونة إنه الأفضل في العالم ويجب أن يلعب الأفضل في العالم معنا، نريده أن يعتزل في النادي".

وعن التوقيعات الخاصة بأعضاء النادي التي تطالب باستقالته من منصبه تابع بارتوميو: "المجلس مندهش من عدد التوقيعات لكننا نحترم ديمقراطية وأنظمة النادي، نحن لا نتوقف ولدينا الكثير من العمل"

وواصل: "عدد التوقيعات رقم كبير لقد فاجأنا ذلك، نحن ناد ديمقراطي ولدينا الآن عشرة أيام للتحقق من صحة التوقيعات"

وأتم: "في الوقت الحالي أنا لا أفكر في الاستقالة، لا أحد يريد الاستقالة، النادي لا يتوقف ولدينا الكثير من العمل".