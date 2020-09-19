سيريزو أوساكا يسقط في فخ الخسارة أمام كاشيما إنتلرز بالدوري الياباني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سقط فريق سيريزو أوساكا في فخ الخسارة 1 / 2 أمام ضيفه كاشيما إنتلرز خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة عشر من الدوري الياباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز ناجويا جرامبوس على فيسيل كوبي 2 / 1 ويوكوهاما إف مارينوس على ساجان توسو 3 / 1 وجامبا أوساكا على كونسادول سابورو 1 / صفر.

وتقدم كاشيما إنتلرز بهدف سجله جوان ألانو في الدقيقة 32 وتعادل سيريزو أوساكا في الدقيقة 36 عن طريق برونو مينديز، قبل أن يسجل إيفيرالدو هدف الفوز لكاشيما في الدقيقة 46.

وتوقف رصيد سيريزو أوساكا عند 39 نقطة في المركز الثاني، ورفع كاشيما إنتلرز رصيده إلى30 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، قلب ناجويا جرامبوس تأخره بهدف أمام فيسيل كوبي إلى فوز 2 / 1.

وتقدم فيسيل كوبي بهدف سجله هوتارو ياماجوتشي في الدقيقة 15 وتعادل ناجويسا جرامبوس عن طريق مو كانازاكي في الدقيقة 42 من ركلة جزاء قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف الفوز من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 56.

ورفع ناجويا جرامبوس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فيسيل كوبي عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق يوكوهاما إف مارينوس على ساجان توسو 3 / 1 .

وسجل أهداف يوكوهاما إف مارينوس اريك ناسيمنتو دا ليما وجوزيه أنطونيو دوس سانتوس وماركوس جونيور في الدقائق الأولى و13 و34، فيما سجل هدف ساجان توسو دايشي هاياشي في الدقيقة 21.

ورفع يوكوهاما إف مارينوس رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد ساجان توسو عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز جامبا أوساكا على كونسادول سابورو بهدف نظيف سجله كازوما واتانابي في الدقيقة 78.

ورفع جامبا أوساكا رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد كونسادول سابورو عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.