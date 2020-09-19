وفاة قاضية المحكمة العليا الأمريكية روث بادر جينسبيرج عن 87 عاما

أكدت المحكمة العليا الأمريكية، في بيان، وفاة قاضية المحكمة روث بادر جينسبيرج عن عمر يناهز 87 عاما، من مضاعفات سرطان البنكرياس.

وتعرف جينسبيرج بدفاعها القوي عن حقوق المرأة، وقد شغلت مقعدها في المحكمة العليا في أغسطس 1993.

وقد تمنح وفاتها الرئيس دونالد ترامب فرصة لاختيار قاض ثالث في المحكمة العليا، وهو الأمر الذي قد يقلب التوازن الهش في المحكمة بين الليبراليين والمحافظين.

وفي السنوات الأخيرة، شغلت جينسبيرج منصب العضو الأكبر في الجناح الليبرالي للمحكمة العليا، حيث كانت تصوت باستمرار بشكل تحرري على القضايا الاجتماعية الأبرز والأكثر إثارة للجدل، بما في ذلك حقوق الإجهاض والزواج من نفس الجنس والهجرة والرعاية الصحية.

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، عن القاضية جينسبيرج، في بيان: "فقدت أمتنا قاضية لها مكانة تاريخية. نحن فقدنا في المحكمة العليا زميلة عزيزة".

وتابع: "اليوم نشعر بالحزن، ولكن بثقة أن الأجيال القادمة ستتذكر روث بادر جينسبيرج -كما عرفناها- مدافعة حازمة لا تكل عن العدالة".

وأكدت المحكمة العليا إقامة مراسم دفن خاصة في مقبرة ارلينجتون الوطنية.