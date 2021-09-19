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الكويت : حالة وفاة و56 إصابة بكورونا

الكورونا في الكويت
الكورونا في الكويت
د ب أ
نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 10:14 م | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 10:14 م
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411180 في حين تم تسجيل حالة وفاة اليوم بسبب كورونا ليبلغ إجمالي حالات الوفيات 2439.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 16 .

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 84 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضيةليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 407908 حالة.

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