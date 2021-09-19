أول تعليق من حازم الببلاوي على رفض دعوى محمد سلطان أمام القضاء الأمريكي

علق حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على حكم القضاء الأمريكي برفض دعوى أقامها الإخواني الهارب محمد صلاح سلطان، ضده يتهمه فيها بالتعذيب.

وقال الببلاوي: "الطلب الذي تقدم به محمد سلطان غير مقنع.. ولقد استغل الفرصة أن يحرك الصحافة الاجنبية ضد الأوضاع في مصر".

وجاء الحكم الأمريكي برفض الدعوى بناءً على الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها رئيس الوزراء الأسبق بموجب منصبه بالبنك الدولي.

يذكر أن محمد صلاح سلطان يحمل الجنسية الأمريكية، وهو نجل القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية صلاح سلطان، وصدر قرار إطلاق سراحه بعد تنازله عن الجنسية المصرية.

وكانت النيابة العامة أعلنت أن قرار إطلاق سراح المتهم جاء تطبيقا للقانون رقم 140 لسنة 2014، والذى يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.