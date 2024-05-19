المرشد الإيراني يؤكد أن تسيير شئون البلاد لن يتأثر بحادث مروحية الرئيس

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أعرب المرشد الإيراني علي خامنئي، عن قلقه إزاء حادث طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه، والذي وقع مساء اليوم الأحد.

وقال في تصريحات، نقلتها وكالة «مهر» للأنباء: «نرجو من الله عز وجل أن يرد الرئيس ومرافقيه سالمين إلينا، وندعو الجميع للصلاة من أجلهم».

ودعا الشعب الإيراني إلى عدم القلق، مؤكدًا أن تسيير شئون البلاد لن يتأثر بحادث مروحية الرئيس.

وقبل قليل، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادري جهرمي، إن الحكومة لم تتلقِ أي أخبار جديدة بشأن حادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، مساء الأحد: «إننا نمر بظروف صعبة ومعقدة؛ ومن حق الناس ووسائل الإعلام أن يكونوا على علم بآخر الأخبار حول حادث مروحية الرئيس».

واستطرد: «نظرا لإحداثيات موقع الحادث والأحوال الجوية لا يوجد أي خبر جديد حتى الآن.. في هذه اللحظات، الصبر والدعاء والثقة بمجموعات الإغاثة هي الحل الأنسب».

ونوه وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن الوصول إلى المروحية قد يستغرق بعض الوقت؛ بسبب الظروف الجوية القاسية.

وبحسب الوكالة الإيرانية، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.