حزب اليسار يحقق فوزا واضحا في انتخابات برلين

فاز حزب اليسار في انتخابات ولاية برلين بأفضل نتيجة له على الإطلاق، حيث حصل على 7ر25 % من الأصوات متقدما بفارق كبير على الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ بزعامة المستشار فريدريش ميرتس، حسبما أعلنت هيئة الانتخابات في الولاية في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وحصل الحزب الديمقراطي المسيحي على 8ر18% فقط، بعد أن فاز بارتياح في الانتخابات قبل ثلاث سنوات واستمر في الحكم مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي لتيار يسار الوسط.

وجاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في المركز الثالث بنسبة 3ر16%، تلاه حزب الخضر بنسبة 3ر14%.

وجاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي في المركز الخامس بنسبة 1ر12% فقط ، وهي أسوأ نتيجة له على الإطلاق في انتخابات ولاية برلين.

وأصبح من الممكن الآن تشكيل إئتلاف ثلاثي بين حزب اليسار والخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي. ومثل هذا التحالف قد يضع المرشحة الرئيسية لحزب اليسار إيليف إيرالب في موقع يؤهلها لتصبح أول عمدة لبرلين من الحزب.

وكانت أفضل نتيجة سابقة للحزب في انتخابات ولاية برلين هي 6ر22 % في عام 2001، عندما كان يعرف باسم حزب الاشتراكية الديمقراطية.

كما فشل حزب "تحالف سارا فاجنكنيشت" الشعبوي في دخول البرلمان، بعد أن حصل على 7ر4% من الأصوات، وهي نسبة تقل عن عتبة الـ 5% المطلوبة.