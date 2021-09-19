الأمن يكثف جهوده في البحث عن المتهمين بقتل طالب بالإسكندرية

يُكثف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الرمل في الإسكندرية جهودهم، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص يدعى عبد الرحمن محمد أبو الفتوح، 17 عامًا، سائق "توكتوك"، مقتولًا، ومُلقى بجانب ترعة الإنجليزية، في منطقة أبيس الثانية.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طالب مقيد، بالمدرسة الثانوية الصناعية.



وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين أن بجسد القتيل به عدة طعنات "أسفل الإبط، وفي الصدر، والبطن، والظهر"، فتم إخطار النيابة العامة، والتي أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة، تحت تصرفها.



وكشفت التحريات الأولية، أن القتيل كان يقود مركبة "توكتوك" منذ وفاة والده، لينفق على أسرته التي يعولها "والدته وأشقائه الـ3"، ويوم الواقعة خرج كعادته عقب تناول وجبة الغذاء، ولم يَعُد حتى المساء، وظلت أسرته تبحث عنه، دون جدوى.



وأضافت التحريات، أنه في اليوم التالي لعملية البحث، وجدوا الجثة ملقاة على جانب الترعة، والدماء تملأ أرجاء المكان، وتعرفوا عليه عن طريق الحذاء الخاص به، والذي وجدوه على بُعد نحو 500 متر.



ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، تم تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 9993 لسنة 2021 إداري قسم شرطة ثان الرمل، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق، حيث كُلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.