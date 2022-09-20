الإمارات تعمل على تسريع خطة لزيادة طاقة الإنتاج النفطي

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة الآن على تسريع خطة لزيادة طاقة الانتاج النفطي، بحسب مصادر مطلعة، حيث أنها تحاول الاستفادة ماليا من احتياطاتها الخام قبل انتقال العالم إلى الطاقة النظيفة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك، التي تتولى ضخ جميع كميات النفط تقريبا بدولة الإمارات، ترغب في أن يكون لديها القدرة على إنتاج خمسة ملايين برميل يوميا بحلول 2025، بحسب المصادر.



ويعد ذلك أسرع زمنيا من الهدف المعلن سابقا وهو 2030.



وأضافت المصادر أنه سيكون من الصعب تحقيق الهدف الجديد وقد يؤدي إلى زيادة نفقات المشروع الذي تبلغ تكلفته بالفعل مليارات الدولارات .



يذكر أن أدنوك وحكومة الإمارات كانا يخططان مبدئيا لتقديم الهدف زمنيا إلى 2027، قبل أن يقررا تحديده بعام 2025.



وتدفع الإمارات في اتجاه بيع المزيد من النفط والغاز الطبيعي، فيما تظل أسعار الوقود الأحفوري مرتفعة. وارتفع سعر النفط إلى 120 دولارا للبرميل عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.