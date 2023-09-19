وكيل صحة قنا يوجه بضرورة الانضباط الطبي والفني بمستشفى أبوتشت المركزي

قام وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الدكتور محمد يحيي بدران، وفريق الإشراف الطبي، اليوم الثلاثاء، بجولة بمستشفى أبوتشت المركزي، وتفقد الفريق الطبى الأقسام المختلفة بالمستشفى من الاستقبال وتواجد النوبطشيين والفريق المساعد من التمريض والأشعة والتحاليل كذلك فريق الصيادلة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أن الجولة استمرت لنحو 4 ساعات تفقد خلالها قسم الباطنة، النساء والتوليد، الأطفال، الحضانات، الجراحة، العمليات، العلاج الطبيعي، الأسنان، العيادات الخارجية، الكلي، المطبخ، المغسلة، المعمل، قسم الصيانة.

وأشار إلى أنه عقب المرور اجتمع وفريق المتابعة ومسئولي المستشفي لمناقشة تقرير المرور على المستشفي، وتم التأكيد على ضرورة الانضباط الطبي والفني بالمستشفي، وعلى شروط السلامة والصحة المهنية.

كما شدد على ضرورة التأكد الدائم من تشغيل مولدات الكهرباء، والحرص على ضرورة توفير كميات مناسبة من الأدوية سواء للاستقبال أو للأقسام المختلفة بالمستشفى، والدقة في تسجيل حالات الأسنان وتوفير مستلزمات الأسنان ،ومتابعة قسم العلاج الطبيعي وتوفير الخدمة الطبية اللازمة به، وأيضا متابعة السجلات التمريضية والتأكيد على التسجيل المستمر لها، ضرورة الالتزام بتنسيق الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عناية مركزة على برنامج الرعايات .

وأضاف وكيل صحة قنا، أنه تم التشديد على المتابعة الدقيقة والمستمرة لجميع مستشفيات المديرية ورفع تقارير المتابعة، للوقوف على التحديات والبدء في الإصلاح والمعالجة.