أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين مصر وتركيا في تنام مستمر بفضل دعم المصالح المشتركة بين البلدين.



جاء ذلك خلال خطاب ألقاه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، التي انطلقت رسميا اليوم في مدينة نيويورك وتستمر لمدة أسبوع.



وقال أردوغان، "نعمق الآن علاقاتنا مع مصر بعد أن شابها بعض التوتر في وقت ما، وذلك من أجل دعم مصالحنا المشتركة".



وشدد أردوغان على تقديم الدعم للاتحاد الإفريقي حتى يتمكن من مواجهة أزماته، كما عبر عن أمله في أن تنعم النيجر بالنظام والحكم الدستوري في أقرب وقت ممكن.



وأكد أردوغان أن العالم أكبر من 5 دول تسعى للسيطرة على قرارات وأوضاع بقية بلدان العالم.



وحول أزمة إقليم ناجورني قره باغ، قال إردوغان إن بلاده تدعم خطوات أذربيجان للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.



وأضاف أن الإقليم جزء من أراضي أذربيجان وأن فرض وضع آخر للإقليم "غير مقبول".