حلفاء أوكرانيا لم يناقشوا تسليم صواريخ تاوروس خلال اجتماعهم في رامشتاين

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قالت وزارة الدفاع الألمانية إن مجموعة الاتصال الخاصة بـأوكرانيا والتي تقودها الولايات المتحدة لم تبحث طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ كروز طراز "تاوروس" خلال اجتماعها في قاعدة رامشتاين الجوية.

وقالت وزيرة الدولة البرلمانية بوزارة الدفاع الألمانية سيميتي مولر في القاعدة الجوية، اليوم الثلاثاء: "لم يكن هذا بندا على جدول الأعمال هنا حتى الآن".

وأوضحت أن "بنود جدول الأعمال هي الدفاع الجوي والذخيرة والمدفعية والرغبة في بناء مستقبل القوات المسلحة الأوكرانية".

ومثلت مولر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس المصاب بفيروس كوفيد-19، في الاجتماع الدولي الذي عقد في القاعد الجوية الأمريكية في بلدة رامشتاين غرب ألمانيا.

وأضافت مولر: "لا أستطيع قول أي جديد بشأن وضع صواريخ تاوروس.. لقد قال الوزير كل شئ عنها يوم الجمعة".

وأشارت إلى أنه في رامشتاين، تم "التوضيح تماما" أن الحلفاء يواصلون دعمهم لكييف في "حربها الشجاعة ضد الحرب الإجرامية الروسية".

وأضافت "نقف مع أوكرانيا- مهما طال الأمر ".