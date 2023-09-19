عمرو أديب للحكومة: يا جماعة مصر واقفة طابور منتظرة قانون التصالح

ناشد الإعلامي عمرو أديب، الحكومة ومجلس النواب، بضرورة الإسراع للانتهاء من قانون التصالح بالبناء الجديد، والتيسير على المواطنين، خاصًة وأن هذا القرار سيُدر للدولة 100 مليار جنيه تقريبًا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين: «أرجوكم الأسبوع الجاي خلصوا القانون»، مؤكدًا أن الانتهاء من القانون سيساعد في خلق حركة بالسوق، والإقبال على مواد البناء وتوفير فرص للعمالة، وبالتالي سيؤدي لانتعاشه.

وتابع: «المواطن هيموت ويديك فلوس، يسروا عليه، مفيش حاجة في مصر النهاردة المواطن بيتحايل علي الدولة فيها أو عايز يديها فلوس زي قانون التصالح في البناء»، مطالبًا الجهات المعنية بالانتهاء من هذا الأمر، وعدم تعقيد الإجراءات محاولة تلافي الإجراءات الروتينية التي يضعها بعض العاملين بالجهات الحكومية، ما يشكل عقبة في التيسير على المواطن.

وتساءل: «هو مينفعش نعمل شغلنا بس بسرعة شوية»، مضيفًا بأنه لو تم الاستعانة بشركة تابعة للقطاع الخاص للانتهاء من هذه الإشكالية، بمقابل نسبة من الأموال التي ستجنيها الدولة وراء هذا القانون، ستتمكن من إنهاء هذه المسألة خلال 24 ساعة.

وصرح المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في وقت سابق، بأن قانون التصالح في البناء، بيد الحكومة، ومجلس النواب ينتظر إصدار القانون خلال الأسبوع الأول من أكتوبر»، مرجعًا السبب في تأخر صدور قانون التصالح يرجع إلى دراسة الحكومة بعض الإشكاليات المتعلقة ببعض المواد على غرار جواز التصالح مع الأبنية خارج الأحوزه العمرانية، ومشاكل المتخللات، وكذلك صعوبة اشتراطات الحماية المدنية، وعدم التصالح مع الأبنية دون جراجات.