محافظ مطروح: وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية إلى المستشفى العام

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية بالمحافظة دعمًا من وزارة الصحة، والأول من نوعه في مستشفيات القطاع الصحي بمطروح ماركة "سيمنز 128 مقطع"، وجارٍ حالياً التجهيز لتركيبه وتشغيله بمستشفى مطروح العام، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفى مطروح العام على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم عمل الرسم الهندسي لموقع تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد، تمهيداً لتركيبه، وأن الجهاز يعتبر نقلة نوعية جديدة بالمحافظة، حيث إنه ولأول مرة يتم عمل الأشعة المقطعية على شرايين وأوردة القلب، مما يخفف العبء على وحدة قسطرة القلب التداخلية بالمحافظة، لافتاً إلى أنه جرى مخاطبة الشركة المختصة لبداية التجهيز الفني لتركيب الجهاز ودخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن الجهاز الجديد يمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وبأقل جرعة من التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه عمل الإشاعات المختلفة في ثواني معدودة بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة.

كما يجري جميع الفحوصات المتخصصة مثل إشاعات أمراض الجهاز التنفسي، وإشاعات المخ والأعصاب، والعظام، والأوعية الدموية، وفحص شرايين واوردة القلب.