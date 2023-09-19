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عقد لقاء اليوم المفتوح لحل مشاكل المواطنين في الأقصر

المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 2:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 2:34 م
عقدت هدى المغربي، سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري أسبوعيا، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزرات والمديريات المختلفة.

وتم خلال اللقاء بحث كل الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، حيث أكدت السكرتير العام للمحافظة ضرورة سرعة الرد على الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشارت المغربي، إلى أنه يتم فحص والرد على الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

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